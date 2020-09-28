Вінничанам повідомили графік відключень електроенергії у жовтні



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Відключення пов’язані з технічним обслуговуванням мереж

В жовтні у Вінниці вимикатимуть світло 38 разів. Планові відключення пов’язані з розчисткою траси, технічним обслуговуванням мереж і поточним ремонтом.

На сайті АТ «Вінницяобленерго» опублікували графік відключень і повідомили, що подачу електроенергії вимикатимуть на 9 годин – з 8:00 до 17:00. На деяких вулицях світла не буде по кілька разів.

Водночас на підприємстві додають, що у зв’язку з непередбачуваними обставинами (несприятливі погодні умови, поломка транспорту та механізмів або хвороба персоналу) виконання ремонтних робіт може переноситись на пізніші терміни.

Графік відключень

1 жовтня



вул. Гетьмана Сагайдачного

вул. Коцюбинського

2 жовтня

вул. Гетьмана Сагайдачного

вул. Некрасова

вул. Нагірна

5 жовтня



вул. Пирогова

6 жовтня



вул. Константиновича

вул. Ватутіна

7 жовтня



вул. Саксаганського

8 жовтня



пр. Герцена

вул. Академіка Янгеля

вул. О.Кобилянської

9 жовтня



вул. Некрасова

12 жовтня



вул. Комарова

пров. Ясний

вул. Максимовича

13 жовтня



вул. Комарова

вул. Стрілецька

15 жовтня



вул. Покришкіна

вул. Стрілецька

16 жовтня



вул. Чумацька

19 жовтня



пр. Московський

вул. Г.Мороза

пров. Ясний

20 жовтня

вул. Турчановича

вул. О.Довженка

21 жовтня



вул. Ч.Козацтва

вул. Ватутіна

22 жовтня



вул. Ю.Савченка

вул. Брацлавська

23 жовтня



вул. Гладкова

26 жовтня



вул. С.Тимошенка

вул. Н.Левицького

27 жовтня



вул. Максимовича

28 жовтня



вул. Немирівське Шосе

вул. Саксаганського

29 жовтня



вул. Академіка Янгеля

30 жовтня



вул. Академіка Янгеля

Джерело: VЕЖА