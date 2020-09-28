Вінничанам повідомили графік відключень електроенергії у жовтні
Відключення пов’язані з технічним обслуговуванням мереж
В жовтні у Вінниці вимикатимуть світло 38 разів. Планові відключення пов’язані з розчисткою траси, технічним обслуговуванням мереж і поточним ремонтом.
На сайті АТ «Вінницяобленерго» опублікували графік відключень і повідомили, що подачу електроенергії вимикатимуть на 9 годин – з 8:00 до 17:00. На деяких вулицях світла не буде по кілька разів.
Водночас на підприємстві додають, що у зв’язку з непередбачуваними обставинами (несприятливі погодні умови, поломка транспорту та механізмів або хвороба персоналу) виконання ремонтних робіт може переноситись на пізніші терміни.
Графік відключень
1 жовтня
- вул. Гетьмана Сагайдачного
- вул. Коцюбинського
2 жовтня
- вул. Гетьмана Сагайдачного
- вул. Некрасова
- вул. Нагірна
5 жовтня
- вул. Пирогова
6 жовтня
- вул. Константиновича
- вул. Ватутіна
7 жовтня
- вул. Саксаганського
8 жовтня
- пр. Герцена
- вул. Академіка Янгеля
- вул. О.Кобилянської
9 жовтня
- вул. Некрасова
12 жовтня
- вул. Комарова
- пров. Ясний
- вул. Максимовича
13 жовтня
- вул. Комарова
- вул. Стрілецька
15 жовтня
- вул. Покришкіна
- вул. Стрілецька
16 жовтня
- вул. Чумацька
19 жовтня
- пр. Московський
- вул. Г.Мороза
- пров. Ясний
20 жовтня
- вул. Турчановича
- вул. О.Довженка
21 жовтня
- вул. Ч.Козацтва
- вул. Ватутіна
22 жовтня
- вул. Ю.Савченка
- вул. Брацлавська
23 жовтня
- вул. Гладкова
26 жовтня
- вул. С.Тимошенка
- вул. Н.Левицького
27 жовтня
- вул. Максимовича
28 жовтня
- вул. Немирівське Шосе
- вул. Саксаганського
29 жовтня
- вул. Академіка Янгеля
30 жовтня
- вул. Академіка Янгеля
Джерело: VЕЖА