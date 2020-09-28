  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничанам повідомили графік відключень електроенергії у жовтні

    • Розсилка
    Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня - Вінничанам повідомили графік відключень електроенергії у жовтні
    Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня

    Відключення пов’язані з технічним обслуговуванням мереж

    В жовтні у Вінниці вимикатимуть світло 38 разів. Планові відключення пов’язані з розчисткою траси, технічним обслуговуванням мереж і поточним ремонтом.

    На сайті АТ «Вінницяобленерго» опублікували графік відключень і повідомили, що подачу електроенергії вимикатимуть на 9 годин – з 8:00 до 17:00. На деяких вулицях світла не буде по кілька разів.

    Водночас на підприємстві додають, що у зв’язку з непередбачуваними обставинами (несприятливі погодні умови, поломка транспорту та механізмів або хвороба персоналу) виконання ремонтних робіт може переноситись на пізніші терміни.

    Графік відключень

    1 жовтня

    • вул. Гетьмана Сагайдачного
    • вул. Коцюбинського

    2 жовтня

    • вул. Гетьмана Сагайдачного
    • вул. Некрасова
    • вул. Нагірна

    5 жовтня

    • вул. Пирогова

    6 жовтня

    • вул. Константиновича
    • вул. Ватутіна

    7 жовтня

    • вул. Саксаганського

    8 жовтня

    • пр. Герцена
    • вул. Академіка Янгеля
    • вул. О.Кобилянської

    9 жовтня

    • вул. Некрасова

    12 жовтня

    • вул. Комарова
    • пров. Ясний
    • вул. Максимовича

    13 жовтня

    • вул. Комарова
    • вул. Стрілецька

    15 жовтня

    • вул. Покришкіна
    • вул. Стрілецька

    16 жовтня

    • вул. Чумацька

    19 жовтня

    • пр. Московський
    • вул. Г.Мороза
    • пров. Ясний

    20 жовтня

    • вул. Турчановича
    • вул. О.Довженка

    21 жовтня

    • вул. Ч.Козацтва
    • вул. Ватутіна

    22 жовтня

    • вул. Ю.Савченка
    • вул. Брацлавська

    23 жовтня

    • вул. Гладкова

    26 жовтня

    • вул. С.Тимошенка
    • вул. Н.Левицького

    27 жовтня

    • вул. Максимовича

    28 жовтня

    • вул. Немирівське Шосе
    • вул. Саксаганського

    29 жовтня

    • вул. Академіка Янгеля

    30 жовтня

    • вул. Академіка Янгеля

    Джерело: VЕЖА

    Вінниця електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies