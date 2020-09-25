З 2021 року МОЗ планує збільшити тарифи на лікування туберкульозу



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Цього року тариф на лікування одного хворого на туберкульоз складав 20 663 гривні

Ми хочемо запровадити тариф для сімейних лікарів за супровід однієї особи хворого на туберкульоз, - зазначив Степанов

Наступного року тариф на лікування хворих на туберкульоз має бути у 3 рази вищий та складати 63535 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я хочу розповісти про наш бюджетний запит на діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом… Тариф був розрахований по незрозумілих речах. Наскільки я розумію, це було так: у нас є «така» сума коштів, у нас є «така» кількість хворих на туберкульоз: просто взяли цю суму коштів і поділили, і вийшли на тариф. Звичайно, ці тарифи нічого не покривали. У цьому році він складав 20663 гривні на лікування одного хворого. У наступному році ми порахували, що це має складати 63 535 гривень, тобто у 3 рази більше», – зазначив він.

Степанов наголосив, що після стаціонарного лікування має продовжуватися амбулаторне лікування із сімейним лікарем.

«Ми хочемо запровадити у наступному році саме тариф для сімейних лікарів за супровід однієї особи хворого на туберкульоз. Ми заклали цю цифру 1080 гривень, щоб сімейні лікарі, які будуть навчені для супроводу цього хворого на туберкульоз, і вони будуть супроводжувати його на амбулаторному рівні і тісній взаємодії з лікарями-фтизіатрами, пульмонологом, які працюють в обласних туберкульозних центрах, які супроводжували цього хворого, коли він був у стаціонарі», – додав міністр.

Нагадаємо, що вчені відкрили механізм самознищення туберкульозу.