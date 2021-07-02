Пікове споживання електроенергії вдалося згладити за рахунок теплової генерації, – експерти

Всього за підсумками 28 днів червня споживання склало трохи більше 10 млрд кВт*год

Пікове споживання електроенергії, що спостерігалося через зростання використання українцями кондиціонерів наприкінці червня, вдалося згладити за рахунок теплової генерації. Ця тенденція продовжиться і у липні-серпні, але через борги на балансуючому ринку, які складають понад 13 млрд., тепловій генерації може не вистачити «запасу міцності» аби пройти ці пікові навантаження та підготуватися до зими.

Про це повідомили в ГС «Перша енергетична асоціація України».

Експерти посилаються на аналіз тижневого звіту НЕК «Укренерго» України, у якому зазначається, що у порівнянні з попереднім роком споживання в будні зросло на +7,3%, у вихідні – на +2,2%. Всього за підсумками 28 днів червня споживання склало трохи більше 10 млрд кВт*год.

В документі зазначається, що середньодобове виробництво ГЕС зменшилось майже на -16%, а частка гідрогенерації в покритті навантаження за тиждень зменшилася з 11% до 9%. Зовсім інша картина з ТЕС. За тиждень середньодобове виробництво там збільшилося майже на +40% і склало 98,5 млн кВт*г. Пояснюється це зростанням споживання, відключенням енергоблоку №4 РАЕС та зростанням обсягів експорту в країни ЄС за рахунок Бурштинської ТЕС. В цілому частка ТЕС у покритті навантаження за тиждень збільшилася з 19% до 26%.

Коментуючи ці дані експерти зазначили, що пікове споживання електроенергії вдалося згладити за рахунок теплової генерації і, що така тенденція, швидше за все, буде переважати – попереду ще спекотні липень і серпень.

«Якщо, звичайно, генерації вистачить запасу міцності, адже борги на балансуючому ринку тільки за неповний червень склали понад 60 млн грн, а в цілому вже перевищили 13 млрд грн. Це кошти, що зазвичай йшли на закупівлю палива, ремонт обладнання, а в цілому, для підготовки і «спокійного» проходження не тільки спекотних піків, але й осінньо-зимового максимуму і яких зараз теплова генерація не має» – уточнили там.

Як відомо, нещодавно в асоціації повідомляли, що зволікання з вирішенням боргів на балансуючому ринку загрожує збалансованості української енергосистеми, а також повноті та якості запланованих виробниками електроенергії ремонтів обладнання.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що через ріст використання кондиціонерів, ТЕС та ГЕС працюють в умовах вірогідних збоїв.

До слова, в рамках екомодернізації на Бурштинській ТЕС було інвестовано понад 225 млн грн.