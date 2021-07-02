Теоретичні та практичні заняття з енергетиками ДТЕК Запорізької ТЕС

Енергетики ДТЕК Запорізької ТЕС пройшли навчальний курс від Honeywell щодо роботи із першою в Україні системою накопичення енергії

На ДТЕК Запорізька ТЕС завершилося навчання та технічний інструктаж 16-ти енергетиків, які будуть працювати з першою в Україні системою накопичення енергії та обслуговувати її. Навчальну програму для енергетиків ДТЕК провели представники Honeywell – компанії-виробника системи накопичення енергії.

«Системи накопичення енергії – відносно нова технологія в світі, але це вже не технологія майбутнього. Це – реальність, яку ДТЕК першим приніс в Україну. Завдяки нашим міжнародним партнерам у нас є можливість першими дати нашим співробітникам унікальні знання роботи з системами накопичення. Ми впевнені, що з розвитком ринку систем накопичення знадобиться більше фахівців, які будуть впевнено працювати з такими технологіями», – прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Теоретичні та практичні заняття пройшли 16 енергетиків. Під керівництвом представників Honeywell в межах навчальної програми вони вивчили технічні характеристики батареї, усі її складові, принципи роботи та обслуговування цієї високотехнологічної системи.

«Відкриття першої в Україні системи накопичення енергії на майданчику Запорізької ТЕС стало початком нового етапу в розвитку української енергетики. Ми усвідомлюємо свій рівень відповідальності, тому наші працівники максимально серйозно підійшли до кожного заняття, вони з великим ентузіазмом навчалися і вже готові використовувати отримані знання, адже розуміють, що за такими технологіями майбутнє», – зазначив виконуючий обов’язки директора Запорізької ТЕС Максим Шевцов.

«Працювати з першою в Україні системою накопичування енергії – це неймовірний досвід. Під час навчання я дізнався про принципи керування батареєю, про нюанси її пуску, відключення та обслуговування загалом. Дуже чекаю моменту, коли отриманні знання використаю на практиці», – поділився враженнями начальник зміни відділення оперативного персоналу з обслуговування електротехнічного устаткування ДТЕК Запорізька ТЕС Антон Фролов.

Паралельно з навчанням персоналу, ДТЕК готує батарею до сертифікації для отримання статусу постачальника послуг із забезпечення резервів потужності для НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, 20 травня 2021 року ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України. Це пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни.