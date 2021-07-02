В рамках екомодернізації на Бурштинській ТЕС було інвестовано понад 225 млн грн

Бурштинська ТЕС в 2020 році (у порівняні з 2019) скоротити валові викиди від роботи енергоблоків на 35%

Протягом 2018-2020 рр. інвестиції в екомодернізацію устаткування на Бурштинській ТЕС склали понад 225 млн грн.

Про це повідомила компанія «ДТЕК Енерго».

Всього ж за три роки «ДТЕК Західенерго», до складу якої входять Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Добротвірська ТЕС, було інвестовано на такі потреби понад 671 млн грн.

У компанії зазначили, що це дозволило Бурштинській ТЕС в 2020 році (у порівняні з 2019) скоротити валові викиди від роботи енергоблоків на 35%. Так, викиди пилу скоротилися на 57%, в т.ч. завдяки ремонтам електрофільтрів. Сумарно викиди по всім ТЕС «ДТЕК Західенерго» за 2020 р. (у порівнянні з 2019 р.) скоротилися на 27%, а викиди пилу було знижено на 60%.

Коментуючи питання впливу роботи ТЕС на екологію, там зазначили, що усі ТЕС «ДТЕК Енерго» здійснюють свою діяльність згідно діючих дозволів на викиди та НПСВ. Однак, Нацплан було прийнято наприкінці 2017 р., коли держава брала на себе зобов’язання до 2020 р. розробити механізми фінансування. Цього досі не було зроблено, хоча, за оцінкою Міненерго, сумарно в ці потреби на всю теплову генерацію України потрібно понад 4 млрд євро.

«Ми готові виконувати екомодернізацію згідно НПСВ, але потрібні механізми та джерела фінансування, які будуть затверджені на рівні держави. Цей шлях не новий, ним йшла Європа, яка на реалізацію подібних планів витратила від 15 до 30 років та за державної підтримки», – підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Бурштинська ТЕС є начебто найбільшим забрудником атмосфери в Україні.