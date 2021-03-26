Пінчук має змогу імпортувати струм з Білоруської АЕС за лояльність його ЗМІ і нардепів до Зеленського, – експерт

«Мільярдні статки для обраних здобуваються за рахунок нехтування інтересами суспільства», – Кушнірук

Офіс президента Володимира Зеленського розплачуються з олігархом Пінчуком за лояльність його телеканалів і підконтрольних депутатів «Слуги Народу» імпортом струму з Білоруської АЕС.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

«Компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука отримала доступ до перетину 30 МВт для закупівлі електроенергії з Білоруської АЕС. Схоже, що саме так Зе-команда розплачується з медіа-магнатом Пінчуком за лояльність його телеканалів та підконтрольних депутатів в Верховній Раді», – написав на своїй сторінці в Facebook Кушнірук.

За його словами, такі преференції компаніям Пінчука є наглядним прикладом політичної корупції, яка не лише руйнує економіку країни, але й ставить під загрозу геополітичні позиції України.

«Це типовий приклад олігархічної моделі господарювання, коли мільярдні статки для обраних здобуваються за рахунок нехтування інтересами всього суспільства», – наголосив економіст.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський у відповідь на звернення депутата Бондаря підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.