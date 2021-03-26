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    У «Нафтогазі» розповіли про можливі перебої з опаленням. Що відомо

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    Виробники теплової енергії ставлять під загрозу опалювальний сезон в 15 регіонах - У «Нафтогазі» розповіли про можливі перебої з опаленням. Що відомо
    Виробники теплової енергії ставлять під загрозу опалювальний сезон в 15 регіонах
    Фото з відкритих джерел

    Наразі 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодну з вимог для отримання газу

    Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу системність опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів. Про це повідомили в пресслужбі НАК «Нафтогаз України».

    Станом на 25 березня 56 підприємств теплоенергетики належно не виконують вимоги для отримання газу в рамках спецзобов’язань. Для постачання газу у квітні ці компанії мають заплатити понад 820 млн грн.

    У повідомленні сказано, аби убезпечити своїх клієнтів і успішно відпрацювати весь опалювальний сезон, виробники тепла мають виконувати обов’язкові умови постачання газу, передбачені постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 року № 867.

    «Нафтогаз» закликає тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах, привести свої розрахунки до належного рівня. Із переліком боржників можна ознайомитись за цим посиланням.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт про заборону імпорт електроенергії з Росії й Білорусі.

    «Нафтогаз» повідомляв, що з 1 квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу» № 1338-IX. Кабмін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які встановили лічильники газу власним коштом.

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    Теги: газ Нафтогаз України імпорт опалювальний сезон опалення
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