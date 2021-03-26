Заворушення на Банковій: Ратушному не обрали запобіжного заходу через вимогу відводу судді

Роман Ратушний заявив відвід судді Константіновій, і тепер справа на авторозподілі

Наступна дата судового засідання поки що не відома

Київський активіст Роман Ратушний у Печерському суді, де мав відбутися розгляд питання щодо обрання йому запобіжного заходу, заявив про відвід судді. Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема адвокат активіста Євгенія Закревська повідомила: «Сьогодні підозрюваний Роман Ратушний заявив відвід судді Константіновій, і тепер справа на авторозподілі, який обере суддю, яка буде розглядати відвід. Далі відвід можуть задовольнити або ні, і тоді справа або повернеться до цієї судді, або буде обрано іншого суддю».

Закревська додала, що наступна дата судового засідання поки що не відома.

Нагадаємо, увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.