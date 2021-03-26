Заворушення на Банковій: Ратушному не обрали запобіжного заходу через вимогу відводу судді
Наступна дата судового засідання поки що не відома
Київський активіст Роман Ратушний у Печерському суді, де мав відбутися розгляд питання щодо обрання йому запобіжного заходу, заявив про відвід судді. Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема адвокат активіста Євгенія Закревська повідомила: «Сьогодні підозрюваний Роман Ратушний заявив відвід судді Константіновій, і тепер справа на авторозподілі, який обере суддю, яка буде розглядати відвід. Далі відвід можуть задовольнити або ні, і тоді справа або повернеться до цієї судді, або буде обрано іншого суддю».
Закревська додала, що наступна дата судового засідання поки що не відома.
Нагадаємо, увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
- У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею «хуліганство із застосуванням зброї», а потім і за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».
- Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху «Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).
- Київський активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.
- Київському активісту Роману Ратушному 25 березня вручили підозру через участь в акції під Офісом президента, яка закінчилась вандалізмом.
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