Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Нацгвардії

Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування імені Василя Вишиваного

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань формуванням Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, 50 полку Нацгвардії присвоєно почесне найменування імені полковника Семена Височана (указ №112/2021).

Почесне найменування Павлоградський присвоєно Четвертому полку Національної гвардії (указ №114/2021).

Крім того, Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування імені Василя Вишиваного (указ №113/2021).

«Сім років тому була створена Національна гвардія України, яка об'єднала в своїх лавах військових, правоохоронців і добровольців-патріотів. У критичний для держави момент, навесні 2014 року, нацгвардійці стали на захист територіальної цілісності України і опинилися в епіцентрі подій, які вирішували долю нашої країни. Щоб відзначити бойові заслуги, патріотизм і доблесть бійців Нацгвардії, її підрозділам присвоюються почесні найменування. Упевнений, що нацгвардійці будуть носити їх з гордістю і честю», - сказав президент.

Зеленський також записав відео, в якому привітав особовий склад Нацгвардії з сьомою річницею її створення.