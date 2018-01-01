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    Економіка та фінанси

    Після падіння американський фондовий ринок перейшов до зростання

    Фондові індекси США зросли на 0,38-0,58%
    Основні фондові індекси США перейшли до зростання після різкого зниження на відкритті. Про це свідчать дані торгів. До 16:52 за київським часом промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,58% - до 24487,53 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,38%, до 6994,08 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,53%, до 2662,92 пункту.
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    Американський фондовий ринок перейшов до незначного зростання
    Американський фондовий ринок перейшов до незначного зростання

    Фондові індекси США зросли на 0,38-0,58%

    Основні фондові індекси США перейшли до зростання після різкого зниження на відкритті. Про це свідчать дані торгів.

    До 16:52 за київським часом промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,58% - до 24487,53 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,38%, до 6994,08 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,53%, до 2662,92 пункту.

    При цьому на відкритті Dow Jones просідав на 2,2%, два інших індекси також значно знижувалися. Напередодні вони втратили 3,8-4,6%.

    Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік. Це потягло вниз і азіатські біржові індикатори.

    Після того індекси основних європейських фондових бірж втратили на відкритті торгів 3-3,5%.

    Через обвал американського фондового ринку найбагатші росіяни втратили 2,1 мільярда доларів.

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