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    Економіка та фінанси

    Після скасування формули «Роттердам+» зросли ціни на електроенергію, – Вовк

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    Дмитро Вовк &ndash; колишній голова НКРЕКП - Після скасування формули «Роттердам+» зросли ціни на електроенергію, – Вовк
    Дмитро Вовк – колишній голова НКРЕКП

    Формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року

    Оптова ціна електричної енергії під час дії формули «Роттердам+» була на 28-39% нижча, ніж після відкриття повноцінного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

    Про це заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

    «Ще одна причина закрити справу Роттердам: ціна на ринку електричної енергії вища ніж при «Роттердам+». Всі розрахунки і джерела наведені. Досить марнувати бюджетні кошти на розслідування дутої справи на догоду Коломойському», – заявив Вовк.

    За його розрахунками, в національній валюті оптові ціни після скасування «Роттердам+» зросли на 38% – з 106,7 до 147,4 коп./кВт.год, а в доларах – на 29%.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року. Вона визначала об’єктивну ринкову ціну на вугілля на підставі міжнародних котирувань за аналогією з природним газом та бензином. Формула діяла до впровадження в Україні ринку електричної енергії.

    З березня 2017 по серпень 2020 року НАБУ проводило розслідування стосовно формули, за результатами якого не було встановлено від неї жодних збитків. Навпаки понад 10 українських державних і міжнародних експертиз інститути підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули «Роттердам+».

    Прокуратура вже тричі закривала справу «Роттердам+» через відсутність доказів, що було підтверджено Вищим антикорупційним судом і Офісом генерального прокурора. Однак 16 квітня чергове рішення про закриття справи було скасоване і справа призупинена на невизначений термін.

    Теги: НКРЕКП НАБУ вугілля Дмитро Вовк електроенергія Роттердам+
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