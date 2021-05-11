Після скасування формули «Роттердам+» зросли ціни на електроенергію, – Вовк

Формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року

Оптова ціна електричної енергії під час дії формули «Роттердам+» була на 28-39% нижча, ніж після відкриття повноцінного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Про це заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

«Ще одна причина закрити справу Роттердам: ціна на ринку електричної енергії вища ніж при «Роттердам+». Всі розрахунки і джерела наведені. Досить марнувати бюджетні кошти на розслідування дутої справи на догоду Коломойському», – заявив Вовк.

За його розрахунками, в національній валюті оптові ціни після скасування «Роттердам+» зросли на 38% – з 106,7 до 147,4 коп./кВт.год, а в доларах – на 29%.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» була запроваджена НКРЕКП в березні 2016 року і діяла до липня 2019 року. Вона визначала об’єктивну ринкову ціну на вугілля на підставі міжнародних котирувань за аналогією з природним газом та бензином. Формула діяла до впровадження в Україні ринку електричної енергії.

З березня 2017 по серпень 2020 року НАБУ проводило розслідування стосовно формули, за результатами якого не було встановлено від неї жодних збитків. Навпаки понад 10 українських державних і міжнародних експертиз інститути підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули «Роттердам+».

Прокуратура вже тричі закривала справу «Роттердам+» через відсутність доказів, що було підтверджено Вищим антикорупційним судом і Офісом генерального прокурора. Однак 16 квітня чергове рішення про закриття справи було скасоване і справа призупинена на невизначений термін.