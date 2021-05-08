СБУ порушила кримінальну справу через викрадення екссудді Чауса

Раніше Світлана Чаус ㅡ дружина українського екссудді Миколи Чауса ㅡ звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка

Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса. Про це повідомляє Громадське.

«Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували співробітники СБУ, й я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше», – заявив адвокат Чауса Олександр Вишневий.

Раніше Світлана Чаус ㅡ дружина українського екссудді Миколи Чауса ㅡ звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Адвокат екссудді Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.

Нагадаємо, що Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як вважається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал «Індекс», що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Варто наголосити, що українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Також відомо, що дружина викраденого 3 квітня в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса, Світлана Чаус, звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію з її чоловіком і не допустити знущань і тортур над ним.