Вступ до НАТО й імпорт струму з Росії несумісні, – ексглава МЗС

Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

Україна не може просити план дій щодо вступу до НАТО та претендувати на приєднання до альянсу і одночасно нарощувати закупівлю електроенергії у країни-агресора.

Про це заявив колишній глава Міністерства закордонних справ (2003-2005 та 2010-2012), дипломат Костянтин Грищенко.

«Це дійсно створює якесь дивне враження. Ми просимо ПДЧ, ми просимо НАТО, і разом з тим забираємо електроенергію, яка начебто нам не так вже й потрібна. Тобто, якось визначатися треба», – заявив дипломат в ефірі телеканалу «Україна24».

Він наголосив, що оскільки в Україні і так профіцит власних генеруючих потужностей, жодного економічного сенсу в поставках з Росії і БІлорусі немає.

«Якщо у нас є надлишки електроенергії, яку виробляють атомні електростанції зокрема, достатньо (потужностей – прим.), що в економічний спосіб забезпечення енергобезпеку нашої держави, коли ми не розібралися з зеленою енергетикою і маємо тепер проблеми з нашими партнерами в Європі і щонайменше маємо позови до України… То уже цього достатньо для того, щоб розібратися, чи нам потрібен взагалі імпорт електроенергії з Росії і Білорусі», – додав Грищенко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.