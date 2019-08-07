Після візиту Зеленського на Закарпаття, в цьому регіоні митниця збільшила надходження на 70%



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Володимир Зеленський під час візиту на Закарпаття Фото: сайт президента

І усе це завдяки координації місцевої влади, митників та правоохоронців

Надходження від митниці на Закарпатті в минулому місяці виросли більше ніж на 70%. Так, в липні закарпатські митники перерахували до бюджету 740 млн грн. Це на 321 млн грн більше, ніж у червні, та на 315 млн грн, або на 74 % більше, у порівняння з минулим роком

Причиною такого різкого росту місцева влада називає «проведення заходів і скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС та за участі правоохоронних органів області».

Нагадаємо, 6 липня на Закарпаття навідався президент Володимир Зеленський. Тоді він дорікнув керівникам митниці тим, що вони не можуть зупинити контрабанду, натомість купують собі «айфони».

«Я не кажу, що ви берете хабарі - напевно, чесні та порядні люди, айфони маєте. Але чому ви залишаєтеся на своїх посадах, якщо не можете зупинити контрабанду? Для чого? Тут такі маленькі зарплати», - звернувся до високопосадовців митниці Зеленський.

Після цього він порадив керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС написати заяви на звільнення.