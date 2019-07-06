Зеленський їде на Закарпаття представляти нового губернатора-кондитера



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Новий голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко Фото: Сергiй Ревера, Depo.Закарпаття

Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом

Цієї суботи, 6 липня, Закарпатську область відвідає Володимир Зеленський, щоб представити в Ужгороді нового голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Як стало відомо Mukachevo.net, Зеленський представить голову Закарпатської ОДА о 14 годині.

Після представлення очільника області, Володимир Зеленський, на митному терміналі в Ужгороді проведе нараду керівників регіональних митниць Західної України.

Нагадаємо, 26 червня уряд підтримав пропозицію Зеленського призначити Ігоря Бондаренка головою Закарпатської ОДА.

Кондитера на чолі Закарпатської області ще не було, тож фігура є не просто цікавою для закарпатців, але ще і непередбачуваною, пише Depo.Закарпаття.

Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом.

Судячи з декларації, яку оприлюднив днями кандидат на посаду губернатора Закарпаття, частину статків Бондаренка оформлено на дружину - Ірину Крупніну. Так, у власності декларанта є земельна ділянка площею 2159 кв.м у селі Лісарня Мукачівського району, квартири площею 103,4 кв.м, 139,3 кв.м і 92,1 кв.м у Мукачеві, та оформлені на дружину ділянка 1400 кв.м та квартира в 75,3 кв.м у Мукачеві, а також кілька нежитлових приміщень в місті.

Ігор Бондаренко має автомобіль Toyota Camry 2007 р. в., на нього ж оформлений Mercedes Benz Sprinter 213 CDI 2013. У власності дружини є Audi A4 2003 року. Він задекларував право власності на ТОВ ««Конфакто», по 25% від ТОВ «СІВІ» та «ЮГА-М». Серед доходів - роялті по 500 грн від різних осіб, а також доходи від надання майна в оренду - 43800 грн та від зайняття підприємницькою діяльністю дружини - 985100 грн. На рахунках Бондаренка і його дружини в банках розміщено 12 226 грн, $128 та €590. Значно більше коштів вони зберігають готівкою - $184 тис.., €110 тисяч і 210 тис. грн.

Ігор Бондаренко

Про Бондаренка також відомо, що він уродженець Криму. Колишній військовий. «Солодким» життям зацікавився ще в дитинстві, коли сіяв пудру, викладав з котлів варене згущене молоко і мріяв про те, щоб творити шедеври самостійно, допомагаючи дядькові, який працював на Комбінаті харчування в Євпаторії кондитером.

Сьогодні Бондаренко – власник мережі кав'ярень у Мукачевому та Ужгороді. Перше приміщення під кав'ярню обійшлося йому в $5000, а перша б/в кремозбивальна машина – в $200.

Закарпатці активно обговорюють, наскільки компетентним може бути кондитер на посаді голови ОДА. За даними видання, більшість - за «шоколадного короля» на троні. Менше тих, хто вважає, що бізнесмен, який багато досяг на «ниві грошей» рветься до влади не просто так. «І знову до влади рвуться не професіонали, корупціонери й олігархи всіх рівнів, у яких є бізнес, гроші й нерухомість. Вони ніколи в житті не дбатимуть про народ, а лише про власне збагачення. Смішно і грішно. Який з кондитера можє бути чиновник вищого рівня? Хіба-що керівник облспоживспілки і не більше», - така думка меншості.