Зеленський дав пораду главам чотирьох західних митниць



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Я раджу вам звільнитися. Краще це зробити уже з понеділка, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС.

Про це він заявив у суботу в Ужгороді під час наради з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури, що відбулася в рамках його робочої поїздки на Закарпаття, де він представив нового голову ОДА Ігоря Бондаренка.

«Я раджу вам звільнитися. Краще це зробити уже з понеділка», - сказав Зеленський, звертаючись до керівників цих чотирьох митниць.

При цьому керівники Волинської і Закарпатської митниць ДФС не були присутні на нараді. Як пояснили їх заступники, керівник Волинської митниці перебуває на лікарняному, а Закарпатської — у відпустці.

Зеленський звернувся до їх заступників негайно зв'язатися зі своїми керівниками, що відсутні на нараді, і поінформувати про ініціативи президента.

Чернівецьку митницю ДФС нині очолює Микола Салагор, Закарпатську - Станіслав Балуєв, Львівську - Левко Прокіпчук, а Волинську — Віктор Кривіцький.

Разом з президентом на нараді були присутні також т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, голова Офісу президента Андрій Богдан, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, заступники голови ОПУ Андрій Гончарук і Руслан Рябошапка, помічники президента Сергій Шефір і Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов, в.о. голови ДФС Олександр Власов.