Планами щодо передачі Коломойському газу з підземних сховищ має зайнятися НАБУ – нардеп

Наливайченко закликав генерального прокурора не допустити розкрадання газу, який належить всім громадянам України

«Газову оборудку планують легалізувати через мирову угоду між державою та компанією олігарха», – Наливайченко

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися в ситуацію зі спробою державних посадовців і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.

«Ідеться про 3,5 млрд м3 природного газу вартістю близькл $4 млрд, який замість скерувати на потреби населення топчиновники хочуть віддати олігарху Коломойському. Газову оборудку планують легалізувати через мирову угоду між державою і компанією олігарха – в Господарському суді міста Києва», – повідомив нардеп.

Наливайченко закликав генерального прокурора вступити в цей сумнівний судовий процес на стороні державних інтересів і не допустити розкрадання газу, який належить всім громадянам України.

«Лише 7 місяців тому Стокгольмський арбітражний суд відхилив позов олігарха, в якому той вимагав від України $5,5 млрд. А зараз ці кошти нинішня влада хоче подарувати йому через фіктивну мирову угоду в українському суді. Беззаконня і розкрадання треба зупиняти! Національні інтереси треба захищати!» – заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня «Нафтогаз» погодився передати «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський, від 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2013–2017 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.

Пізніше в «Нафтогазі» заявили, що інформація про мирову угоду НАК «Нафтогаз України» з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.