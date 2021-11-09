Зеленський почав деолігархізацію з наміру подарувати Коломойському газ на мільярди, – ексміністр

Омелян вважає, що попри бажання Зеленського передати мільярди кубометрів газу Коломойському, в державі зараз дефіцит газу

«Зеленський у нас бореться з олігархами? Але виявляється, що не з усіма», – заявив Омелян

Так звана деолігархізація президента Володимира Зеленського почалася з наміру подарувати олігарху Ігорю Коломойському природний газ на десятки мільярдів гривень.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Україна24».

«Ми маємо ситуацію фактично, що коли в України немає газу, 2 мільярди кубів ми віддаємо Коломойському. І тут найцікавіше. Зеленський же у нас – відомий деолігархізатор. Так? Він же бореться з олігархами, закон підписав якийсь там навіть. От здавалося б, а чому, якщо ти борешся з олігархами, чому питання Коломойського не стоїть пунктом першим на засіданні Ради національної безпеки? Коломойський – це ж не олігарх Зеленського, правда? Зеленський у нас бореться з олігархами? Але виявляється, що не з усіма», – заявив Омелян.

Він додав, що попри бажання передати мільярди кубометрів газу Коломойському, в державі зараз дефіцит газу і запасів в сховищах недостатньо для проходження зими.

«Цього опалювального сезону нам газу не вистачає. І підтвердженням цього є лист Нафтогазу на прем’єр-міністра Шмигаля, де вони просять 5 млрд на закупівлю додаткового обсягу, щоб пройти опалювальний сезон», – додав Омелян.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський, від 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2013–2017 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.