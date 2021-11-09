«Нафтогаз» оголосив цікавий конкурс до Дня української мови та писемності

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови

Переможець конкурсу отримає унікальний подарунок

НАК «Нафтогаз України» оголосив конкурс до Дня української мови та писемності, який має збагатити словниковий запас українців.

«Нафтогаз» навів кілька цікавих фактів про українську мову, «яка вважається однією з наймелодійніших і має безліч «родзинок». Наприклад, вона багата на зменшувальні-пестливі форми («вороги» – «вороженьки»). При цьому найбільше синонімів, аж 45, має слово «бити».

Ще цікавий факт: в нашій мові є три форми майбутнього часу: проста – піду, складна – йтиму і складена – буду йти. Найбільше слів починається на літеру «п», а найменш уживана – «ф».

«Оголошуємо конкурс. Гайда збагачувати свій словниковий запас! Пропонуємо поповнити його яскравими словами. Отже, пригадайте і поділіться з нами гарними, але не надто популярними українськими словами. Пишіть їх у коментарях під цим постом з прикладом використання», – йдеться на сторінці «Нафтогазу» у Facebook.

Наприклад: Під час холодів хочеться кецик кремзлика і цмулити щось гаряченьке, вкрившись коциком.

Автор коментаря, що назбирає найбільшу кількість лайків, отримає унікальний подарунок – срібну монету, спеціально виготовлену до 250-річчя нафтогазової промисловості в Україні.

Переможця визначать у п’ятницю, 12 листопада.

«Давайте разом розширювати мовні горизонти, навчатись тонкощам вживання нових слів і зрікатись русизмів», – резюмується у повідомленні.

Свій пост «Нафтогаз» проілюстрував картинкою з найдовшою абревіатурою в українській мові – «Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання» (ЦНДІТЕДМП).

До слова, сьогодні відбувся радіодиктант національної єдності (відео).

Нагадаємо, що торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Авраменко вважав, що текст диктанту хоч і був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.