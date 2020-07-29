Шмигаль розповів, коли «мінімалка» сягне 7 тисяч гривень



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Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні

Мінімальна зарплата зростатиме у кілька етапів

За прогнозами соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, мінімальна зарплата у 2021 році підвищиться до 6250 грн, а у 2023-му зросте до понад 7 тисяч грн. Про це сьогодні під час засідання Кабміну повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

«Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, складає 6250 грн в середньому. Тобто, так як ми і говорили, - 6 тис. на початку року, 6500 - у другому півріччі. У 2022 році - 6700 грн, у 2023 році - 7200 грн», - зазначив прем’єр.

Він також наголосив, що це прогнозні очікування, які розроблені Міністерством економіки.

Між іншим, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

Представники бізнесу заявили, що в разі зростання мінімальної зарплати будуть наполягати на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ, щоб не допустити збільшення навантаження на платників податків.

Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 році «мінімалка» була на рівні 4173 грн, в 2018 році – 3723 грн. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Кажучи про підвищення мінімальної зарплати в Україн, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

Нагадаємо, українцям вчергове збільшили пенсії з 1 липня у зв’язку з плановим зростанням соцстандартів мінімальна пенсія зросла до 1712 грн (+74 грн). Але крім підвищення пенсій одержувачам мінімуму збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

Як повідомлялося, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.