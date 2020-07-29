Карантинна економіка. Упало все, крім горілки і сала тренди

Порушення логістичних зв'язків і режим ізоляції завдали удару по, і так вже слабкій, українській економіці фото: 0352.ua

Підсумки першого півріччя в Україні

Державна служба статистики України оприлюднила дані за січень-червень 2020 року: скільки і чого у нас в країні було вироблено, перевезено і спожито за перші півріччя.

Велика частина зазначеного періоду припала на карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу 11 березня. Тому свіжі Держкомстату дають змогу зрозуміти, наскільки просіла наша економіка, і як окремі галузі реагували на карантин.

Резонно почати аналіз з головного – даних про Covid-19, який виявився головним ворогом економіки та бізнесу у непередбачуваному 2020 році.

Від чого вмирали українці? Коронавірусних смертей – 0,3%

Станом на 30 червня в Україні було зареєстровано 45 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавирусной інфекції. При цьому, згідно з офіційними статистичними даними, за пів року від коронавирусу померло 663 людини. (Цікаво, що Міністерство охорони здоров'я вказувало на той момент 1173 летальних випадків).

Всього ж за період з 1 січня по 1 липня в Україні померло 240 тис. людей. Народилося практично вполовину менше – 116 тис. Причиною майже 69% смертей, стали серцево-судинні захворювання(164,4 тис. летальних випадків). На другому місці – онкологія, 13% (31,9 тис. випадків).

Добровільно пішли з життя 2435 осіб, вбиті 591 громадян. В аваріях загинуло 1360 осіб, при пожежах – 554, потонуло – 385. Грип і запалення легенів забрали з життя 2699 чоловік.

Нескладно підрахувати, що смертність від коронавірусу, який спричиняє пневмонію, згідно з даними офіційної статистики, складає всього 0,3%. Але такі незначні цифри не завадили Covid-19 обрушити українську економіку.

Стривай, паровоз!

Як і в усьому світі, карантинні заходи в Україні, в першу чергу, вдарили по транспорту – переміщення людей та вантажів територією держави обрушилось.

За минулі пів року всіма видами транспорту було перевезено 275,5 млн тонн різних вантажів, що на 16% менше аналогічного показника минулого року.

Обсяг автомобільних перевезень по країні скоротився на 25% (86 млн тонн). Перевезення залізничним транспортом скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9%. Найбільше, зокрема, постраждали перевезення металобрухту – падіння 35%, коксу – 21%, цементу – 23%, лісу – 17%. При цьому, досить цікаво, що на 4,5% зросли перевезення залізної і марганцевої руди.

Що стосується кількості перевезених пасажирів, то їх кількість склала 1,2 млрд чоловік – 57% від показника аналогічного періоду минулого року. Якщо говорити в розрізі видів транспорту, то перевезення залізницею склали 41% (32,1 млн чоловік) від 2019 року, авто - 57% (514 млн). Більше за всіх постраждала авіація – галузь показала лише 33% від минулорічних обсягів – всього лише 2 млн пасажирів за перше півріччя.

Авіаційна галузь країни увійшла в глибоке піке (фото з відкритих джерел)

Якщо говорити про міський громадський транспорт, то в результаті карантину найбільше постраждав метрополітен – у Києві, Харкові та Дніпрі він в цілому перевіз за пів року 177 млн пасажирів, 50% від аналогічного показника минулого року. Трамваями у всіх містах країни, де вони використовуються, встигли скористатися 201 млн пасажирів (64%), тролейбусами – 285 млн (60%).

Хліб та сіль

Порушення логістичних зв'язків і режим ізоляції, безумовно, вдарили і по вітчизняному виробництву. В середньому воно за пів року скоротилося на 17%. Тривожні тенденції у більшості галузей.

За пів року на 55% скоротилося виробництво солі – її добули 503 тис тонн. Головне родовище стратегічного продукту, 95% усього видобутку, знаходиться в містечку Соледарі під Бахмутом (до кордону з неконтрольованою територією – близько 35 км). Треба відзначити, там, на практично фронтовому підприємстві, і так вже кілька років поспіль змінюється керівництво, а в умовах кризи це досить суттєвий мінус.





Виробництво солі в Україні скоротилося більш ніж удвічі (artyomsalt.com)

Курятина, яка останнім часом – одна з нових головних статей вітчизняного експорту, втратила у виробництві 15%. У різних варіаціях цієї продукції (тушка, стегенця і т.д.) за пів року вироблено близько 263 тис тонн. Виробництво яловичини і телятини зменшилося на 26% і склало 19,6 тис тонн.

Хліба в порівнянні з минулим роком випечено менше на 15% – 373,7 тонн, споживання сухарів і сушок (23,9 тис тонн) зменшилося на 9%.

Легка промисловість України впала з пів року майже на 40%. Наприклад, скоротилося виробництво бюстгальтерів впало на 47% (фото з відкритих джерел)

Але найбільше постраждав туризм. Статистичні дані по ньому Держкомстат публікує в кінці року, так що ситуацію в даній галузі можна оцінити тільки приблизно. У 2019-му за кордоном відпочили 5,32 млн. українців. На високий сезон (травень-вересень) припадає близько 73% турактивносты. У цьому ж році сезон фактично розпочався лише у липні. А за перші пів року за кордоном побували лише 1,5 млн. чоловік. За експертними оцінками, падіння турпотоку у високий сезон-2020 складе до 80% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Сало та труби

Загальне виробництво електроенергії у першому півріччі скоротилося на 11,4%, до 70,2 млрд кВ/год. При цьому, якщо теплові електростанції втратили 16,4%, АЕС – 7,7%, а ГЕС – 22,5%, то вітряні і сонячні електростанції наростили випуск відповідно на 19,6% і 13%.

Що стосується металургії, яка забезпечує країні близько 26% валютних надходжень, то загальне падіння склало 9%, вироблено 50,1 млн тонн продукції. Найбільше падіння у трубних заводів – майже 30%. Сталі виплавлено менше на 7,6%, чавуну – на 2,6%.

Вугілля в цілому видобули 6,7 млн тонн - падіння на 3%. Але тут треба зазначити, що видобуток самого малоенергетічного вугілля (категорія «вугілля кам'яне інше») виріс на 88%, а цінного антрациту – впав на 21%. Видобуток природного газу склав 196 млн. кубів, падіння – 3,3%.

А от що практично не змінилося (зміни на межі похибки), так це видобуток нафти і виробництво горілки. Чорного золота отримано 842 тис тонн, горілки вироблено 20,5 млн літрів (в перерахунку на чистий спирт).

Є, звичайно, і хороші новини. Якщо вірити Держстату, обсяг виробництва свинини зріс на 15% і досяг 127,8 тис тонн. При цьому виробництво сала (і іншого свинячого жиру) дивним чином за минулі пів року зросло удвічі (203%) - до 4216 тонн.

Андрій Кузьмін, «Главком»