«Податковий» закон № 5600 стане нищівним ударом для української економіки, – нардеп

1 липня Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей

«Податковий законопроєкт зачепить майже кожного українця», – Ніколаєнко

Законопроєкт 5600, яким підвищуються податки для бізнесу, вдарить по економіці і по кожному українцю. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко.

«Законопроєкт податковий зачепить майже кожного українця. Тому що він збільшує податкові надходження, а відповідно, його ціль зібрати більше грошей з українського бізнесу або громадян, якщо вони є власниками землі. Заплановано отримати понад 30 мільярдів гривень додатково. Тобто, для того, щоб фінансувати різного роду піарні проєкти, в тому числі влади, хочуть зібрати більше з бізнесу», – заявив Ніколаєнко.

Він наголосив: підвищувати податки для бізнесу в умовах економічної кризи та пандемії – це завдати нищівного удару по економіці. І це стане ударом не лише для великих підприємців, але й для дрібних.

«Цей законопроєкт зачепить кожного землевласника, тому що він встановлює необхідність платити так званий подохідний податок навіть тих, хто вирощує картоплю або щось для себе та має в обробітку 2 гектари, який отримав для особистого сільськогосподарського виробництва. Або він зачепить всіх, хто займається підприємництвом і комунікує з податковою, тому що в неї з’являться нові можливості, важелі впливу», – пояснив Ніколаєнко.

Окрім цього, за словами депутата, законопроєктом пропонується забрати у місцевих бюджетів значну частину коштів – майже 3 млрд грн щомісяця – які вони отримують від акцизного збору на тютюнові вироби.

«Його планується збирати тепер у центрі та потім вручну перерозподіляти. Проти чого категорично виступають і мери міст, і місцеві громади, і також частина депутатів», – повідомив Ніколаєнко.

Раніше народний депутат, лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи, і потрібно розширити програми підтримки бізнесу та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас народний депутат України Олег Синютка наголосив: підвищуючи податки, влада своїми руками нищить бізнес в Україні і провокує тотальне зростання цін.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.