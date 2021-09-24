Соцмережі відреагували курйозними мемами та фотожабами на закон про олігархів

Чи стане закон про олігархів підставою для зловживань?

Українці жартують, що тепер всі олігархи в Україні будуть олігархами в законі

Користувачі соціальних мереж з гумором відреагували на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про деолігархізацію.

Зокрема, вони в іронічній формі стверджують, що цей закон може стати підставою для зловживання з боку представників влади.

Нагадаємо, учора, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.