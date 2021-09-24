Рада слухає звіт Шмигаля щодо тарифів на «комуналку»

Депутати хочуть послухати, чи готова країна до опалювального сезону

Верховна Рада під час години запитань до уряду заслухала інформацію про тарифи і ціни на комунальні послуги. Із відповідним звітом виступив глава уряду Денис Шмигаль.

Депутати хочуть послухати, чи готова країна до опалювального сезону, яка буде тарифна політика, також мають говорити про бюджет.

Також сьогодні у першому читанні парламент розгляне законопроєкт №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки».

Також за основу парламент розгляне №5767 «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України».

Включити до порядку денного та прийняти рішення депутати мають щодо законопроєкту №5867 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи».

У другому читанні парламент розгляне законопроєкт №4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств».

У першому читанні Верховна Рада планує розглянути проєкт закону №5719 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів».