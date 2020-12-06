Податок на Google: скільки грошей техногігант приносить Україні

Деякі країни вже ввели так званий «податок на Google»

Уряди багатьох країн світу зараз задаються питанням, кому повинні платити податки транснаціональні онлайн-сервіси. Деякі країни вже ввели так званий «податок на Google».

У 2013 році Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на засіданні G20 було презентовано план створення глобального електронного податку. Документ, названий «поворотним моментом в історії міжнародного співробітництва», який передбачав введення обов’язкової сплати податків з прибутку, посилення вимог до нерезидентів і офшорних зон був в цілому схвалений урядами понад 60 країн (станом на минулий рік їх кількість збільшилася вдвічі), проте втілити його в життя досі так і не вдалося.

Напружений діалог між США, Великобританією, Францією, Італією та Іспанією тривав аж до червня поточного року, поки адміністрація Дональда Трампа не «перевернула дошку» і покинула переговори, пригрозивши заходами в разі, якщо країни Євросоюзу спробують самостійно збільшити збори з американських технологічних гігантів.

В Україні зараз склалася така ситуація, коли такі гіганти як Facebook, Viber та інші не сплачують ПДВ. За підрахунками бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд грн.

Втім, переговори зайшли в глухий кут задовго до цього, тому підвищувати податки їх європейські учасники почали ще з початку року. З 1 січня на 3% було збільшено збори для транснаціональних компаній з доходом не менше 832 млн дол. в Італії, в березні до неї приєдналася Туреччина, котра збільшила податок на 7,5%, а в квітні ще і Великобританія (+2%).

До цієї трійки з самого початку хотіла долучитися Франція (+3%), однак після заяви Дональда Трампа про можливе збільшення мит на імпорт французьких вин в США (а це щорічний оборот в 13,2 млрд євро) Париж передумав і переніс початок дії нового закону на 2021 рік.

Що стосується самих міжнародних корпорацій, то деякі з них вже дали зрозуміти, що зазнавати збитків не мають наміру і розсудливо переклали податковий тягар на користувачів. Так, Apple симетрично збільшила комісію всім чотирьом вказаним вище країнам, знизивши при цьому на 3% таксу для Німеччини, яка не брала участі в «податковому демарші». До слова, Берлін в 2013 році теж трохи «притиснув« нерезидентів.