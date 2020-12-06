Трамп вимагає від губернатора Джорджії переглянути результати виборів

Трамп попросив Кемпа скликати спеціальну сесію та переконати законодавців штату вибрати власних виборників

Президент США Дональд Трамп у суботу, 5 грудня, зателефонував губернатору Джорджії Брайану Кемпу, підштовхнувши його переконати місцевих законодавців скасувати перемогу обраного президента Джо Байдена у штаті, пише CNN.

За інформацією видання від власного джерела, Трамп попросив Кемпа скликати спеціальну сесію та переконати законодавців штату вибрати власних виборників, які підтримали б його на голосуванні колегії виборників. Він також попросив губернатора-республіканця замовити перевірку підписів бюлетенів, надісланих поштою.

Кемп пояснив, що не має цих повноважень, і відхилив запит, зазначило джерело.

Білий дім відмовився коментувати цей дзвінок.

Про це також повідомляв The Washington Post.

Заклик Трампа до Кемпа зі спробою змінити результати виборів відбувся за кілька годин до візиту президента до штату. Він прибув туди на зібрання у підтримку сенатора-республіканця Девіда Перд’ю та Келлі Лефлер напередодні січневих виборів у Сенат.

У суботу Трамп також написав твіт, в якому йшлося про те, що він легко переможе у Джорджії, якщо губернатор Кемп дозволить перевірку підписів конвертів для віддаленого голосування поштою.

Як відзначає CNN, такі повідомлення є фейком, оскільки у Джорджії не підтвердили ознак масової фальсифікації голосів.