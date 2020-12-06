Кравчук заявив, що Байден зможе змусити Росію піти з Донбасу

Більше 10 раз Джо Байден був в Україні

Байден прекрасно знає Україну і Росію, і знає, хто є джерелом конфлікту в Україні, зазначив Кравчук

Новообраний президент США Джо Байден може змусити Росію піти з Донбасу та виконати свої міжнародні зобов’язання.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив перший президент України Леонід Кравчук.

«Більше 10 раз пан Байден був в Україні. Під час президентства Барака Обами він відповідав за європейський напрямок и перш за все – за Україну. Це означає, що президент гарно знає Україну. Він бував багато разів в Росії», – зазначив Кравчук.

За його словами, під час одного з візитів Байдена до Росії, за повідомленнями ЗМІ тодішній віце-президент США сказав президенту РФ Володимиру Путіну: «Я дивлюся в ваші очі і не бачу в них душі».

«Тому я знаю, що президент Байден прекрасно знає Україну і Росію, і знає, хто є джерелом конфлікту в Україні. Тому я вірю в те, що пан Байден зробить все необхідне, щоб об’єднати зусилля і змусити, не тільки Росію (будь-яку державу, яка порушує норми міжнародного права), виконувати свої зобов’язання і піти з Донбасу», – вважає перший президент України.