Податок на «візитні картки»: фіскали будуть утримувати 18% з зарплат українців

Візитки працюючих українців прирівняли до зарплати. Вимагають платити з них податки

Візитні картки, які видаються на підприємствах працівникам, є нематеріальним благом. У зв'язку з цим їх вартість повинна включатися до загального місячного доходу працівника, з якого стягується 18% податок. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

«Додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПКУ) (п.п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ)», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Статтею 1 Закону України від 03 липня 2004 року № 270/96–ВР «Про рекламу», який визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, визначено, що реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Якщо додаткові блага надаються у не грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ (п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Враховуючи викладене, візитні картки, виготовлені для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити суб’єкта господарювання та особисті дані конкретного працівника, є додатковим благом, отриманим платником податків від роботодавця та їх вартість включається до загального оподаткованого місячного доходу, з якого утримується податок за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 відсотків).

Розмір збору і хто заплатить

Як пояснив UBR.ua адвокат бюро «ЮФ «Семенова і партнери» Марина Семенова, навіть якщо погодитися з твердженням податківців, включення або невключення візиток до оподатковуваного доходу не повинно турбувати працівника – за нього збір отриманих візиток повинен заплатити роботодавець, як податковий агент.

«У цьому випадку необхідно розрахувати кількість візиток, які видані окремим співробітникам і їх вартість», - пояснила Семенова.

Згідно цінової пропозиції в одній з київських друкарень, 100 візитних карток на глянцевому картоні і щільністю 300 гр. / кв. м. коштує 99 грн. Таким чином, навіть якщо один працівник на місяць буде отримувати від роботодавця по 100 візиток, то роботодавцю доведеться додатково заплатити з його зарплати 17,8 грн податку.

Податківці не уточнили, чи будуть вони при проведенні перевірок карати роботодавців за невключення вартості куплених візиток до оподатковуваного доходу, і як саме будуть встановлювати, скільки співробітників отримали від роботодавця візитки і в якій кількості.

Марина Семенова радить підприємцям при виникненні спорів з контролюючими органами звертатися до суду і відстоювати свою позицію.