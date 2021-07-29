Ціни на газ в Європі б’ють рекорди. Україна назвала винного

Ціни на газ ростуть на тлі відмови «Газпрому» збільшити транзит через Україну

Спотова ціна на газ зросла на $34 за тисячу кубометрів від 2 липня. Нині вона становить $484 за тисячу кубометрів та є рекордом від березня 2018 року. Директор Оператора ГТС України вважає, що відмова «Газпрому» збільшити прокачку газу через Україну – одна з причин зростання цін. Про це пише «Ітерфакс–Україна»

Отже, зростання цін відбувається на фоні нового подорожчання скрапленого природного газу (СПГ) в Азії. Також вартість підвищується у зв’язку з низкою проблем ринку: низьким рівнем запасів в сховищах Європи й падінням поставок СПГ.

Ще один фактор, який впливає на ціну – це відмова «Газпрому» прокачки газу через Україну. 27 липня 2021 року російська компанія «Газпром» вкотре відмовилася бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність через Україну на серпень. Внаслідок цього, частина потужностей української ГТС виявилася незатребуваною.

Оператор Газотранспортної системи України у вівторок виставляв на аукціон додаткові – переривчасті – транзитні потужності на липень (63,7 мільйона кубометрів на добу), але вони виявилися повністю незатребуваними.

Нагадаємо, що між Україною та російським «Газпромом» діє договір на бронювання українських потужностей в обсязі 109 мільйонів кубометрів на добу. 19 липня компанія забронювала 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей.

У липні «Газпром» прокачує через Україну в середньому по 124 мільйонів кубометрів на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Сергій Макогон, котрий є директором Оператора ГТС України, на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що відмова «Газпрому» збільшити прокачку газу через Україну є однією з причин зростання цін. Він вважає, що штучно створена монополія російським «Газпромом» не дозволяє іншим гравцям використовувати транзитні потужності української ГТС.

«На мою думку, європейський антимонопольний орган повинен звернути увагу на такі дії домінуючого постачальника газу», – вважає Макогон.

Також є думка, що подібною політикою Росія хоче домогтись якнайшвидшого запуску «Північного потоку-2».

Зазначимо, що ціна газу з постачання 2 липня на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці $450 за тисячу кубометрів. Зростання ціни спостерігається від моменту невдалого великого аукціону на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень, що пройшов 29 червня.

Із 19 по 23 липня 2021 року на європейському ринку спостерігалась помірна волатильність цін й вони в середньому підвищили на 3%, проти попереднього тижня. Експерти Української енергетичної біржі тоді відмітили, що ціни були високими через спекотну погоду в Азії.