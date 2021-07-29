Керівник «Прозорро» розповів, скільки вдалося зекономити завдяки системі

В «допрозоррівські» часи багато грошей втрачалось системно, бо в замовників не було вибору

Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний заявив, що на кожному мільйоні гривень закупівель вдається економити до 100 тисяч грн. За п’ять років існування системи вдалося зекономити майже 200 млрд грн. Про це Задворний розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми не можемо точно оцінити суму. Але можна сказати, що на кожному мільйоні гривень закупівель нам вдається економити в середньому від 60 до 100 тисяч грн. Якщо мова про мільярд – відповідно 6–10% від мільярда грошей платників податків можуть бути втрачені. В «допрозоррівські» часи багато грошей втрачалось системно не тому, що їх хтось крав, а тому що не було достатнього вибору, аби обрати найкращу пропозицію», – заявив він.

Задворний пояснив, якою саме формулою користуються, коли рахують, що за п’ять років існування «Прозорро» вдалося зекономити майже 200 млрд грн.

«Це насправді європейська практика – різниця між коштами, які були закладені в бюджет на закупівлю, і фінальною вартістю товару або послуги після аукціону. Але ціна ж знижується не тільки протягом аукціону. Насправді, якщо статистично подивитися, то найбільший відсоток зниження ціни відбувається в момент подачі пропозиції – коли замовник у відкритий спосіб оголошує закупівлю, то всі постачальники намагаються вгадати з ціною, яка автоматично стає ринковою. Чому в інтернет-магазинах ціни є кращими? Тому що різні постачальники дивляться за цінами своїх конкурентів. Так і знаходиться баланс, із «Прозорро» – та сама історія», – зазначив керівник «Прозорро».

Він також підрахував, що за ці пів року завдяки системі вдалося заощадити майже 23 млн грн.

«Є крутий модуль даних про публічні закупівлі – bi.prozorro.org. Дані в ньому відкриті для всіх. Зараз подивлюся от прямо з телефону, статистика змінюється кожного вечора... Отже, цього року зекономлено майже 23 млрд на сьогоднішній день (на 20 липня 2021), – підкреслив Задворний.

Раніше повідомлялося, що систему державних закупівель «Прозорро» розробили спеціально для державних компаній, але ніхто не заважає підприємцям створити таку ж систему для комерційного ринку з власним функціоналом.

До слова, в «Прозорро» розповіли, хто заважає їм працювати.

Нагадаємо, гендиректор «Прозорро» Василь Задворний прокоментував скандали з витоками даних з системи.

Також генеральний директор «Прозорро» Василь Задворний розповів в інтерв’ю «Главкому» про зміну динаміки цін на товари, які найбільше купують через е-майданчик, та анонсував нову розробку.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний: В атаках на нас задіяні дві великі групи