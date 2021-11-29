Події на Бурштинській ТЕС. Підприємство повідомило подробиці

Відключення блоку Бурштинської ТЕС не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону

На Бурштинській ТЕС стався викид пару, станція працює в штатному режимі

В ніч з 28 на 29 листопада на Бурштинській ТЕС стався викид пару та суміші газів з топки котла енергоблоку №7, повідомляє пресслужба станції.

«Чотири працівники отримали опіки. Робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Стан людей оцінюється медиками як стабільний. Інцидент трапився під час роботи 7 енергоблоку. За попередніми даними – через розрив екранної труби на котлі. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим всю необхідну допомогу», – повідомила пресслужба станції.

Станція працює в штатному режимі, відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону. Станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС скоординувала свої дії з «Укренерго». Для компенсації потужності було оперативно включено блок №4.

Також вночі енергетиками було оперативно ліквідовано наслідки задимлення на покрівлі над котлом блоку № 8, площею 2 кв. м.

Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюються.