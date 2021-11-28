Порошенко назвав купівлю електроенергії у Білорусі пасткою для України

Політик розповів, що готовий поділитися досвідом, як позбутися енергетичної залежності

Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий» п’ятий президент, лідера партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

За його словами, купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

«Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста – якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба – будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ», – нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що його команда свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщі і закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили.

«Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії у Білорусі - пастка. Побачите - Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 - мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь припинила імпорт електроенергії до України, але невдовзі відновила його.

Зазначимо, право на імпорт електроенергії з Білорусі – 400 МВт на всі години – на добовому аукціоні «Укренерго» виграла нещодавно створена компанія «ТЕТ груп», власником якої став колишній голова «Д.Трейдінг» Віталій Бутенко. Компанія «Д.Трейдінг» була створена енергохолдингом «ДТЕК».

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