На даний час працює сім блоків Бурштинської ТЕС, на роботу станції подія не вплинула

На даний час працює сім блоків Бурштинської ТЕС, на роботу станції подія не вплинула

До лікарні після аварії на ТЕС потрапило п'ятеро осіб

В Івано-Франківській області на Бурштинській ТЕС стався вибух. Надзвичайна подія сталася ввечері 28 листопада, повідомляє сьогодні вранці пресслужба ДСНС.

Причиною вибуху стала розгерметизація екранної шестиміліметрової труби на котлі сьомого енергоблоку.

«За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів. Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок», – ідеться у повідомленні.

На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула.

На місці працює мобільно-оперативна група управління ДСНС України у Івано-Франківській області.

За інформацією приймального відділення Бурштинської лікарні госпіталізовано до лікувальних закладів п'ятеро осіб. Інформація уточнюється.

Бурштинська ТЕС входить до складу «ДТЕК Західенерго», розташована біля м. Бурштин (Івано-Франківська обл.) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) було введено в експлуатацію у 1965–1969 роках. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут. Усі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними пальниками.

18 серпня поточного року на Бурштинській ТЕС уже була пожежа, горів маслобак у котлотурбінному цеху блока №3. Тоді ніхто не постраждав, а відключення блока не вплинуло на тепло- та електропостачання Бурштинського енергоострова.

До слова, наприкінці вересня повідомлялося, що Бурштинська ТЕС працює на максимумі на тлі відсутності вугілля на державній Калуській ТЕЦ.

Водночас у жовтні стало відомо, що напередодні старту опалювального сезону ДТЕК інвестував в ремонт ТЕС 1,7 млрд грн.

На початку листопада повідомлялося, що ДТЕК скоротив експорт струму для підтримки української енергосистеми через відсутність вугілля на держаних ТЕС.

Згодом стало відомо, що ДТЕК законтрактував сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

20 листопада ДТЕК привіз в Україну перше судно з вугіллям із США.

Компанія очікує прибуття другого судна з американським вугіллям цього тижня.