Понад 210 тисяч клієнтів «Дніпрогазу» мають заборгованість за доставку газу



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Проблема недоотримання «Дніпрогазом» коштів за надані послуги з розподілу газу може призвести до заборгованості підприємства в частині виплати зарплати персоналу

Понад 71 тисяча мешканців Дніпра та Дніпровського району з початку року жодного разу не сплатили за послуги з доставки природного газу. Станом на 1 серпня клієнти АТ "Дніпрогаз" мають заборгованість в розмірі 14,3 млн грн.

На території ліцензійної діяльності АТ «Дніпрогаз» більше 18 % споживачів газу впродовж року жодного разу не сплачували за доставку газу. Фахівці компанії готують для боржників досудові попередження, адже після завершення карантину наявність заборгованості може стати причиною відключення від системи газопостачання.

До того ж, після обмеження послуг з розподілу газу наявний борг може бути примусово стягнено в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачу газу, окрім суми заборгованості, доведеться сплатити також судовий збір. Таким чином, сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з доставки газу.

«У період карантинних обмежень наша компанія підтримала рішення про призупинення нарахувань штрафних санкцій за прострочення оплати за доставку газу та припинення газопостачання за борги. Однак на державному рівні рішень про скасування оплати за комунальні послуги не приймалось, - коментує комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський. – Тому ми звертаємося до тих клієнтів, які мають заборгованість за доставку газу, та просимо здійснити оплату за надані послуги, аби уникнути обмеження розподілу газу після карантину та примусового стягнення коштів».

Проблема недоотримання «Дніпрогазом» коштів за надані послуги з розподілу газу може призвести до заборгованості підприємства в частині виплати зарплати персоналу, неможливості виконувати капітальні, поточні ремонти та модернізацію газових мереж, забезпечувати повноцінну роботу аварійної служби 104.

У Дніпрі та Дніпровському районі 62% газопроводів побудовані більше 30 років тому. Кількість газопроводів з вичерпаним терміном експлуатації сягає майже 30%. Діючий тариф компанії не забезпечує повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, модернізацію та регулярне комплексне обстеження газових мереж. Суттєво ускладнюють ситуацію й неплатежі за доставку газу з боку населення, що унеможливлює виконання першочергових регламентних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району.

АТ «Дніпрогаз» сподівається на свідомість та відповідальність споживачів у питанні розрахунків за доставку газу та наголошує, що вчасна оплата за послуги з розподілу - запорука безпечного газопостачання.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.