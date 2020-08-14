Понад 34 тис. клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не сплатили за розподіл газу



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Стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових витрат. Окрім боргу, споживачу доведеться сплатити судовий збір

З початку року 34,4 тис. споживачів газу на Буковині не розрахувалися за послуги розподілу газу жодного разу. Якщо в період карантину споживачів, які боргують за розподіл газу не відключають від системи газопостачання, то після його завершення, борг стане причиною припинення подачі газу. Окрім цього, мораторію на стягнення боргу у судовому порядку під час карантину — немає.

Станом на сьогодні, середній рівень розрахунків по Чернівецькій області складає 74%. На початок серпня, клієнти АТ «Чернівцігаз» заборгували понад 33 млн грн. За два місяці боржникам направлено 74 тис. повідомлень про заборгованість. Найбільше заборгували споживачі газу Вижницького та Новоселицького відділень АТ «Чернівцігаз». У разі несплати за повідомленням, для стягнення заборгованості компанія буде вимушена звернутися до суду.

«На час карантину запроваджений мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу через заборгованість. Багато споживачів таке рішення сприйняли як можливість не сплачувати за надані газу. Ми говоримо про 15% наших клієнтів, які ще жодного разу з початку року не розрахувалися з нами та мають заборгованість в 15,5 млн. гривень. Звертаємо увагу споживачів, що заборони на стягнення боргів через суд – немає», – наголошує комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

Стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат. Окрім боргу, споживачу доведеться сплатити судовий збір. У багатьох випадках сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу газу.

Компанія змушена вдаватися до таких непопулярних методів, оскільки кошти, які надходять від плати за розподіл газу — єдине джерело фінансування діяльності компанії, в тому числі і робіт з підготовки до опалювального сезону.

Нагадуємо, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. Для цього в АТ «Чернівцігаз» розроблено 6 онлайн-сервісів:особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light (iOS) та чат-боти 7104.ua у Viber та Telegram.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.