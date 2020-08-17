17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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17 серпня - Явдоха Малинівка, Євдокія Вільшанка, Авдотья Огірочниця

Сьогодні не можна брати в борг

Історія

17 серпня відзначаються такі свята: Авдотья Малинівка, Огірочниця, пам'ять преподобномучениці Ії Перської, День індонезійської-американської дружби.

У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь, організованих щодо християн перським царем Сапора, разом з 9000 віруючими Авдотья була також арештована. Перебуваючи в полоні, вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.

У народі Авдотью називали Огірочницею, Малинівка, і з цього стає зрозуміло, чого очікували від цього дня і його прийме. Господарі 17 серпня намагалися прибрати бадилля до тих пір, поки вона не висохла, щоб скласти її в компостну яму. Крім того, дозрівали цибуля і часник, які відмінно підходили для консервації огірків.

Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам’ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Ці брати спочатку були воїнами, але покинули військо, звернувшись у віру. За це були покарані – їх замурували в печері на цілих 200 років. Легенда свідчить, що, коли печеру відкрили, отроки були живі. Після того, як народ став свідком події чуда, брати померли.

Традиції та обряди

В даний період в лісах зріли ягоди дикої малини — одних з найулюбленіших ласощів малюків. І вони зі старшими сестрами і братами в цей день поспішали з самого ранку, прихопивши кошики, набрати побільше солодких ягідок, щоб і самим наїстися, і на варення щоб вистачило. От і прозвали люди 17 серпня «Малинівкою».

Також цю дату вважали останнім днем для збору врожаю огірків, тому що після вони не ростуть, а ті, що виростуть, обов’язково будуть гірчити.

Народні прикмети на 17 серпня:

Яка погода на Явдоху - таким і листопад буде.

Дощ 17 серпня може погубити все неприбране сіно.

Вважається, що в цей день криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

Що не рекомендується робити 17 серпня:

Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.

Продавати свої особисті речі.

У кого іменини 17 серпня?

Іменини сьогодні святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.