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    Суспільство

    17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <span>17 серпня - Явдоха Малинівка, Євдокія Вільшанка, Авдотья Огірочниця</span> - 17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    17 серпня - Явдоха Малинівка, Євдокія Вільшанка, Авдотья Огірочниця

    Сьогодні не можна брати в борг

    17 серпня відзначаються такі свята: Авдотья Малинівка, Огірочниця, пам'ять преподобномучениці Ії Перської, День індонезійської-американської дружби.

    Історія

    У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь, організованих щодо християн перським царем Сапора, разом з 9000 віруючими Авдотья була також арештована. Перебуваючи в полоні, вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.

    У народі Авдотью називали Огірочницею, Малинівка, і з цього стає зрозуміло, чого очікували від цього дня і його прийме. Господарі 17 серпня намагалися прибрати бадилля до тих пір, поки вона не висохла, щоб скласти її в компостну яму. Крім того, дозрівали цибуля і часник, які відмінно підходили для консервації огірків.

    Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам’ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Ці брати спочатку були воїнами, але покинули військо, звернувшись у віру. За це були покарані – їх замурували в печері на цілих 200 років. Легенда свідчить, що, коли печеру відкрили, отроки були живі. Після того, як народ став свідком події чуда, брати померли.

    Традиції та обряди

    В даний період в лісах зріли ягоди дикої малини — одних з найулюбленіших ласощів малюків. І вони зі старшими сестрами і братами в цей день поспішали з самого ранку, прихопивши кошики, набрати побільше солодких ягідок, щоб і самим наїстися, і на варення щоб вистачило. От і прозвали люди 17 серпня «Малинівкою».

    Також цю дату вважали останнім днем для збору врожаю огірків, тому що після вони не ростуть, а ті, що виростуть, обов’язково будуть гірчити.

    Народні прикмети на 17 серпня:

    • Яка погода на Явдоху - таким і листопад буде.
    • Дощ 17 серпня може погубити все неприбране сіно.
    • Вважається, що в цей день криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

    Що не рекомендується робити 17 серпня:

    • Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.
    • Продавати свої особисті речі.

    У кого іменини 17 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.

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