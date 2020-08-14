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    Колектори працюють? Кияни почали активно оплачувати комуналку

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    Колектори працюють? Кияни почали активно оплачувати комуналку

    Столична влада дякує мешканцям міста за відповідальне ставлення до оплати послуг

    На сьогодні у Києві рівень оплати спожитих житлово-комунальних послуг з урахуванням оплати боргів становить 94%. Тобто кияни за останні три місяці підвищили рівень оплати за послуги та активніше розпочали розраховуватися з боргами, що накопичились в опалювальний період.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, Київ – місто із найбільшою кількістю споживачів житлових та комунальних послуг в Україні.

    «Загалом у столиці близько мільйона особових рахунків, за якими здійснюється нарахування різних видів послуг. І на сьогодні мешканці столиці демонструють належну їх оплату. Більше того, багато родин в міжопалювальний період оплачують борги, що могли накопичитись за опалювальний період, коли нарахування вищі. Провалів у платіжній дисципліні немає, попри нелегкий період карантину та складний фінансовий стан для багатьох споживачів. Ми за це дякуємо людям», – сказав Пантелеєв.

    Він також нагадав, що київські підприємства на період карантину не здійснюють нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

    «Також ми наполегливо радимо при оплаті комунальних та житлових послуг користуватися онлайн-сервісами. «Центр комунального сервісу» пропонує користуватися зручними муніципальними онлайн-сервісами для оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, але кияни можуть обрати найбільш зручні та вигідні для себе сервіси», – зазначив заступник голови КМДА.

    Так, оплатити комуналку можна:

    Для оплати через особистий кабінет достатньо:

    • створити обліковий запис на сайті ЦКС;
    • додати об’єкт (квартиру або кілька – для допомоги при сплаті старшим сусідам та родичам) і сплатити.

    Отримати консультацію в центрі комунального сервісу можна за телефоном: (044) 247-40-40; через зворотний зв’язок на сайті; у мессенджері Facebook; через Skype.

    Раніше повідомлялося, що з початку року у Києві борги за житлово-комунальні послуги зросли на 4% без урахування електроенергії та газу та склали 5,1 млрд гривень.

    Нагадаємо, постачальники комунальних послуг використовують три шляхи для стягнення боргів: через суд, шляхом переконання боржників розрахуватися і найбільш радикальний – за допомогою колекторів.

     Читайте також: 
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