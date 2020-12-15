Понад 50% споживачів газу Хмельниччини користуються онлайн-сервісом Особистий кабінет на 104.ua

У 2019 АТ «Хмельницькгаз» доставило до понад 400 тис. своїх клієнтів біля 600 млн куб.м газу

В грудні 2020 року уже 210 тис. подолян зареєстрували Особистий кабінет на сайті 104.ua. Так, лише з початку року понад 100 тис. клієнтів АТ «Хмельницькгаз» приєднались до цього дистанційного сервісу та сплачують за доставку газу, вносять показання, а також контролюють рахунок за допомогою єдиної платформи для споживачів газу 104.ua.

Наразі п’ятий рік поспіль для клієнтів АТ «Хмельницькгаз» працює єдиний сервіс для споживачів газу 104.ua. За цей час розроблено та запроваджено близько десятка онлайн-сервісів: мобільні додатки, СМС-інформування, вайбер та телеграм-боти тощо. Однак, Особистий кабінет на сайті 104.ua. залишається найпопулярнішим з усіх сервісів та найінформативнішим.

«Карантинні обмеження та зручність наших дистанційних сервісів спонукали вже більше половини наших споживачів перейти в онлайн, – зауважує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. – Адже саме ці віддалені сервіси 104.ua допомагають берегти здоров’я та час, а також керувати рахунками – батьків, родичів, літніх людей навіть з різних областей».

Наразі клієнти АТ «Хмельницькгаз» і у найвіддаленіших селах, при наявності Інтернету, успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Адже не потрібно їхати в район, чекати паперової квитанції чи телефонувати у Контакт-центр, тому що Особистий кабінет – завжди під рукою у постійному доступі з усією необхідною інформацією.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області, окрім м.Шепетівки та Шепетівського району, у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.