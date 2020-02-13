Понад половина операцій з банківськими картками в Україні тепер безготівкові



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За даними Нацбанку, в Україні наразі є 68,9 млн платіжних карток

Протягом 2019 року частка безготівкових операцій з банківськими картками в Україні збільшилася з 45,1% до 50,3%. Тепер без готівки обходиться вісім із десяти таких операцій.

Про це повідомили в Національному банку України.

Зазначається, що п’ять років тому показник безготівкових операцій з банківськими картками становив лише 25%.

Найчастіше безготівковим розрахунком користувалися в торговельних мережах. За обсягами домінували перекази з картки на картку — 42,4 %.

За даними Нацбанку, в Україні наразі є 68,9 млн платіжних карток — за останній рік їх кількість зросла на 16%.

Також за 2019 рік кількість безконтактних платіжних карток зросла більше ніж удвічі — з 3,9 млн до 8,6 млн.

Раніше в НБУ повідомляли, що кількість безготівкових операцій в Україні за перші 9 місяців 2019 року зросла на 29%, а їхня сума — на 27% проти аналогічного періоду 2018 року.