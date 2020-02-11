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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування продав активи банків на 265 млн гривень

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    Активи&nbsp;VAB Банку були продані на 234,36 млн гривень - Фонд гарантування продав активи банків на 265 млн гривень
    Активи VAB Банку були продані на 234,36 млн гривень
    Фото: Пресслужба VAB Банку

    З молотка пішли активи 11 фінансових установ

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в його управлінні, на 264,72 млн гривень.

    Про це повідомила прес-служба ФГВФО у вівторок, 11 лютого.

    Із них на суму 244,69 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,90 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,03 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

    Зокрема активи, які були реалізовані:

    • активи ПАТ ВіЕйБі Банк на суму 234,36 млн грн;
    • активи АТ Дельта Банк на суму 12,72 млн грн;
    • активи ПАТ КБ Надра на суму 8,95 млн грн;
    • активи ПАТ Діамантбанк на суму 3,42 млн грн;
    • активи ПАТ КБ Хрещатик реалізовано на суму 3,31 млн грн;
    • активи АТ Родовід Банк реалізовано на суму 1,42 млн грн.

    Крім того, протягом минулого тижня, відбувся продаж активів: АТ ВТБ БАНК, ПАТ ВБР, АТ Банк Фінанси та Кредит, ВАТ Платинум Банк, ПАТ КБ Інвестбанк.

    Нагадаємо, в минулому році в Києві продали офісний центр банку ВТБ за 350 млн гривень. Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія Житомирський меблевий комбінат.

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