Фонд гарантування продав активи банків на 265 млн гривень



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Активи VAB Банку були продані на 234,36 млн гривень Фото: Пресслужба VAB Банку

З молотка пішли активи 11 фінансових установ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в його управлінні, на 264,72 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба ФГВФО у вівторок, 11 лютого.

Із них на суму 244,69 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,90 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,03 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

Зокрема активи, які були реалізовані:

активи ПАТ ВіЕйБі Банк на суму 234,36 млн грн;

активи АТ Дельта Банк на суму 12,72 млн грн;

активи ПАТ КБ Надра на суму 8,95 млн грн;

активи ПАТ Діамантбанк на суму 3,42 млн грн;

активи ПАТ КБ Хрещатик реалізовано на суму 3,31 млн грн;

активи АТ Родовід Банк реалізовано на суму 1,42 млн грн.

Крім того, протягом минулого тижня, відбувся продаж активів: АТ ВТБ БАНК, ПАТ ВБР, АТ Банк Фінанси та Кредит, ВАТ Платинум Банк, ПАТ КБ Інвестбанк.

Нагадаємо, в минулому році в Києві продали офісний центр банку ВТБ за 350 млн гривень. Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія Житомирський меблевий комбінат.