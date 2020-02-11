Фонд гарантування продав активи банків на 265 млн гривень
З молотка пішли активи 11 фінансових установ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в його управлінні, на 264,72 млн гривень.
Про це повідомила прес-служба ФГВФО у вівторок, 11 лютого.
Із них на суму 244,69 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,90 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,03 млн грн – від продажу монет та банківських металів.
Зокрема активи, які були реалізовані:
- активи ПАТ ВіЕйБі Банк на суму 234,36 млн грн;
- активи АТ Дельта Банк на суму 12,72 млн грн;
- активи ПАТ КБ Надра на суму 8,95 млн грн;
- активи ПАТ Діамантбанк на суму 3,42 млн грн;
- активи ПАТ КБ Хрещатик реалізовано на суму 3,31 млн грн;
- активи АТ Родовід Банк реалізовано на суму 1,42 млн грн.
Крім того, протягом минулого тижня, відбувся продаж активів: АТ ВТБ БАНК, ПАТ ВБР, АТ Банк Фінанси та Кредит, ВАТ Платинум Банк, ПАТ КБ Інвестбанк.
Нагадаємо, в минулому році в Києві продали офісний центр банку ВТБ за 350 млн гривень. Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія Житомирський меблевий комбінат.