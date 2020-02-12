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    Електронну акцизну марку введуть у травні

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    Електронну акцизну марку введуть у травні

    Із квітня нові акцизні марки можна буде замовляти через електронний кабінет

    Уряд має намір додати на паперові акцизні марки QR-код і штрих-код, а з 1 квітня з'явиться можливість замовлення нового зразка марки через електронний кабінет, що з часом скасує паперові заявки на отримання марок. Про це в середу, 12 лютого, повідомляє пресслужба Мінфіну.

    Відзначається, що Кабмін на засіданні в середу затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Вони розроблені Мінфіном спільно з Мінцифрою, Податковою, командою Дія і державною установою Відкриті публічні фінанси. Нововведення планують впроваджувати поетапно.

    Як повідомляється, для отримання акцизних марок, перевірки сплати акцизу і звітності виробник буде використовувати електронний кабінет платника податків. Таким чином паперових заявок на отримання марок з часом не буде.

    «Дискусія про необхідність переходу до електронної акцизної марки йде вже давно, і ця зміна вимагає від нас весь сумлінну бізнес. Мета проста і зрозуміла - боротьба з тіньовим ринком і мінімізація впливу людського фактора на адміністрування, що збільшить надходження до бюджету і покращить справедливу конкуренцію», - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

    Відзначається, що використання системи «Електронна акцизна марка» дозволить посилити боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів шляхом відстеження руху алкогольних напоїв за допомогою зіставлення інформації з бази даних ДПС про видані марки і лічені реєстраторами розрахункові операції.

     

    Кабмін міністр бізнес акциз тютюнові вироби фінанси уряд Оксана Маркарова
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