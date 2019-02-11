Порошенко хоче гроші від розмитнення «євроблях» спрямувати на індексацію пенсій



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Президент Петро Порошенко провів нараду щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати «євробляхи» Фото: Прес-служба президента України

Закликаю власників автомобілів з іноземною реєстрацією скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації

До Пенсійного фонду надійшли п’ять мільярдів гривень, які можуть дозволити індексувати пенсії – такі проміжні висновки зробив президент Петро Порошенко, коментуючи надходження розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Закликаю власників автомобілів з іноземною реєстрацією скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації зазначених транспортних засобів. Це сприятиме не лише наповненню безпосередньо бюджету Пенсійного фонду, а й дозволить здійснити індексацію пенсій», – цитує Порошенка його прес-служба.

Він також звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви з проханням врегулювати спрямування коштів від розмитнення автомобілів на індексацію пенсій.

«Вже зараз 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. Це дає нам можливість вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані в силу обставин військових і бюджетних у 2015-2016 роках. І, Володимиру Борисовичу, Андрію Олексійовичу, я б дуже просив зараз, коли ми бачимо попередні позиції, щоб ми підготували і попередньо обговорили пропозиції щодо вирішення питань захисту тих, хто в першу чергу зараз постраждав – це пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Щоб ми знайшли можливість використати кошти, які надходять від розмитнення автомобілів, для вирішення цієї гострої и болючої соціальної проблеми», – сказав Порошенко.

Звертаючись до присутнього на нараді виконуючого обов'язки заступника голови ДФС Віктора Кривіцького, Президент акцентував увагу на наданні пріоритету тим, хто звертається з питання легалізації так званих «євроблях» саме через те, що кошти від цієї операції спрямовуються до Пенсійного фонду.

«Ми маємо захистити своїх людей. І тому прохання при регулюванні цих позицій, щоб ми дали пріоритет і захист людям», - сказав Порошенко.

Глава держави також зазначив, що має бути нормативно врегульовано питання «задвоєння» штрафів та зменшено кількість довідок, сертифікатів, які вимагаються під час такої реєстрації.

Також він звернув увагу на питання терміналів, де мають перебувати ці автомобілі на час оформлення, зауваживши, що на державних терміналах є можливість перебувати безкоштовно.

Нагадаємо, 22 лютого завершується пільговий період застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення «євроблях». Після цієї дати власники таких авто будуть платити акцизний податок за повною ставкою.

Також нагадаємо, що пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити до кінця травня.

Як відомо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.