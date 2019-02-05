Пільговий період розмитнення «євроблях» можуть продовжити до кінця травня



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22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Нардепи пропонують продовжити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 180 днів

Кілька народних депутатів запропонували збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року. Про це йдеться у проекті закону №9522, який було зареєстровано у Верховній Раді 1 лютого.

Цей документ пропонує парламенту продовжити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією з 90 днів до 180 днів.



Один з авторів законопроекту нардеп Роберт Горват на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що пільговий період пропонується продовжити на 180 днів замість 90, тобто до 23 травня поточного року.



«Зважаючи на вкрай високу кількість охочих розмитнити авто за пільговими ставками та надмірну завантаженість українських митниць, наступного тижня ми запропонуємо парламенту надати власникам авто на іноземній реєстрації додаткові три місяці для пільгового розмитнення автівок», - зазначив депутат.

Раніше повідомлялося, що власники «євроблях» сплатили за два місяці до бюджету вже понад чотири мільярди гривень.

Також нагадаємо, що українці за два місяці розмитнили близько 44 тисяч «євроблях».

Як відомо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.