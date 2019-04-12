Порошенко: Переговори по Nord Stream-2 продовжуються, німецьким компаніям запропонували участь в управлінні ГТС



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От тільки механізми захисту транзиту газу через Україну Київ і Берлін бачать по-різному

Україна продовжує свою боротьбу за припинення будівництва газопроводу «Північний потік – 2», заявив президент України Петро Порошенко.

«Північний потік – 2» не є новим у дискусіях між Україною та Німеччиною, між Україною і Європейським Союзом. Ми твердо наголошуємо, що ми не припинили нашу боротьбу за те, щоб зупинити будівництво «Північного потоку – 2», запропонувавши німецьким компаніям участь в управлінні українською газотранспортною системою», - сказав Порошенко на спільному брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він пояснив, що позиція Німеччини – це захистити Україну і забезпечити її безпеку. От тільки механізми захисту цієї безпеки поки що країни бачать по-різному.

«Німеччина – у вигляді гарантування певного обсягу прокачки (російського газу через територію України – Ред.). Ми бачимо у вигляді зупинки будівництва цього газопроводу, в зв’язку з тим, що ми бачимо серйозну політичну забарвленість і загрозу для України», - пояснив Порошенко.

«І можу наголосити, що наші переговори з Німеччиною продовжуються», - додав президент України.

Ангела Меркель також підтвердила, що є спільна мета – Україна повинна залишатись транзитною країною.

«Я говорила вже російському президенту, що Nord Stream-2 для мене не означає, що Україна не буде більше транзитною країною», - сказала канцлер.