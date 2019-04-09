«Газпром» побудував вже 40% газогону «Північний потік-2»



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися на роки через позицію Данії

У РФ кажуть, що на даний час дном Балтійського моря проклали 978 км труб

«Газпром» проклав 40% газогону «Північний потік-2». Про це йдеться на сайті російської компанії, повідомляють росЗМІ.

У компанії зазначають, що на даний час дном Балтійського моря проклали 978 км труб - 40% від загальної довжини газогону.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент затвердив проект поправок у Газову директиву Європейського союзу, що дозволить Брюсселю розширити можливості з контролю морських газопроводів, зокрема, російського «Північного потоку-2».

До слова, Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку – 2». У рейтинговій агенції такою загрозою вважають запит Данії на додаткову експертизу «Північному потоку-2».

Додамо, в листі CEO «Nord Stream - 2 AG» Матіаса Варніга говорилося, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися на роки через позицію Данії. Зокрема, Данія просить додаткову екологічну експертизу для «Північному потоку-2». За словами представника «Nord Stream - 2 AG», компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

Як повідомлялося, що російська компанія «Газпром» отримала чергову відмову від влади Данії щодо маршруту «Північного потоку-2». З такою заявою виступила прес-служба української компанії «Нафтогаз». Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Зазначимо, віце-президент США Майк Пенс вважає, що Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2» «Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу «Північний потік-2», як сказав президент Трамп, це може зробити німецьку економіку буквально заручницею Росії», - сказав він..