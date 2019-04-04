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    У світі

    Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2» - Пенс

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    Віце-президент також закликав Німеччину збільшити видатки на оборону й не ігнорувати ризик російської агресії - Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2» - Пенс
    Віце-президент також закликав Німеччину збільшити видатки на оборону й не ігнорувати ризик російської агресії

    Сполучені Штати не зможуть забезпечити захист Заходу, якщо їхні союзники стають залежними від Москви, - віце-президент США

    Якщо Німеччина продовжить будівництво газогону «Північний потік-2», це може перетворити німецьку економіку у заручницю Росії. Про це на заході, присвяченому НАТО, заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Голос Америки.

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    «Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу «Північний потік-2», як сказав президент Трамп, це може зробити німецьку економіку буквально заручницею Росії», - сказав він.

    Пенс додав, що Сполучені Штати не зможуть забезпечити захист Заходу, якщо їх союзники стають залежнішими від Москви.

    Віце-президент також закликав Німеччину збільшити видатки на оборону й не ігнорувати ризик російської агресії.

    «Це просто неприйнятно для найбільшої економіки в Європі (Німеччини — ред.) продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії й нехтувати власною самообороною та спільної обороною НАТО», - сказав Пенс.

    Зазначається, що президент США Дональд Трамп вже неодноразово висловлював невдоволення тим, що деякі союзники в НАТО не досягають мети, поставленої Альянсом в 2014 році, а саме, виділення 2% ВВП на оборону.

    У Берліні повідомили минулого місяця, що їхні витрати на оборону впадуть у 2023 році до 1,25% ВВП.

    Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з вже діючим «Північним потоком». Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

    Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія поки остаточно не визначилася.

    Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

    Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками «Північного потоку-2» є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Втім у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.

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