Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2» - Пенс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-президент також закликав Німеччину збільшити видатки на оборону й не ігнорувати ризик російської агресії

Сполучені Штати не зможуть забезпечити захист Заходу, якщо їхні союзники стають залежними від Москви, - віце-президент США

Якщо Німеччина продовжить будівництво газогону «Північний потік-2», це може перетворити німецьку економіку у заручницю Росії. Про це на заході, присвяченому НАТО, заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Голос Америки.

«Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу «Північний потік-2», як сказав президент Трамп, це може зробити німецьку економіку буквально заручницею Росії», - сказав він.

Пенс додав, що Сполучені Штати не зможуть забезпечити захист Заходу, якщо їх союзники стають залежнішими від Москви.

Віце-президент також закликав Німеччину збільшити видатки на оборону й не ігнорувати ризик російської агресії.

«Це просто неприйнятно для найбільшої економіки в Європі (Німеччини — ред.) продовжувати ігнорувати загрозу російської агресії й нехтувати власною самообороною та спільної обороною НАТО», - сказав Пенс.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп вже неодноразово висловлював невдоволення тим, що деякі союзники в НАТО не досягають мети, поставленої Альянсом в 2014 році, а саме, виділення 2% ВВП на оборону.

У Берліні повідомили минулого місяця, що їхні витрати на оборону впадуть у 2023 році до 1,25% ВВП.

Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з вже діючим «Північним потоком». Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія поки остаточно не визначилася.

Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками «Північного потоку-2» є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Втім у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.