Віце-президент США: «Північний потік-2» зробить Німеччину «заручницею» Росії



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«Північний потік-2» готовий вже на 37%

За словами Пенса, рішення Німеччини щодо будівництва газопроводу «загрожує безпеці» всіх європейських країн

Реалізація проекту «Північний потік-2» зробить німецьку економіку «заручницею» Росії.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє The Hill.

За його словами, рішення Німеччини щодо будівництва газопроводу «загрожує безпеці» всіх європейських країн. Пенс також піддав критиці логіку Берліна, оскільки Німеччина дозволяє собі стати «енергетично залежною від Росії» в буквальному сенсі, й «це просто неприйнятно».

Крім того, віце-президент США нагадав, що НАТО вимагає внесення вкладу у спільну безпеку. Але Німеччина, за його словами, досі ще не витрачає 2% від ВВП на оборону.

Цього тижня у «Газпромі» заявили, що «Північний потік-2» готовий вже на 37%.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що «Північний потік-2» не запустять до 2020 року.

До слова, агентство Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку-2».