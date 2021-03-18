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    Економіка та фінанси

    Потрібно законодавчо врегулювати вартість послуг еквайрингу та інтерчейнджу, – член Ради Нацбанку

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    Потрібно законодавчо врегулювати вартість послуг еквайрингу та інтерчейнджу, – член Ради Нацбанку

    «У нас дійсно високі ставки інтерчейнджу у порівнянні з іншими ринками», – зазначив Горбаль

    Зниження вартості послуг за проведення карткових платежів для бізнесу (еквайринг та інтерчейндж) є доцільним у нинішніх умовах, адже ставки в Україні високі у порівнянні з країнами Європи. Про це у коментарі «Українським новинам» заявив у член Ради Національного Банку Василь Горбаль.

    «Подібна дискусія це не є якесь українське ноу хау, є міжнародний досвід, з яким слід порівнювати. Це можна приймати або через відповідний законопроєкт, або проводити перемовини професійних асоціацій – рітейлерів. Сідати разом з платіжними системами (Visa і Mastercard – ред.) і шукати діалог. Тому що у нас дійсно високі ставки інтерчейнджу у порівнянні з іншими ринками», – зазначив Горбаль.

    Він переконаний, що регуляція тарифів еквайрингу та інтерчейнджу є загальносвітовою практикою.

    «Якщо подивитись на процеси, які відбувались в інших країнах світу, то все співпадає. В 2011 році приймались поправки до законодавства в Сполучених Штатах, якими регулюється максимальна ставка інтерчейнджу як для карток дебетових, так і кредитних. Відповідне рішення Єврокомісії було в 2015-му році стосовно країн Євросоюзу», – підсумував експерт.

    Нагадаємо, асоціації рестораторів та рітейлерів, а також економічні експерти звернулися до законодавців із закликом зменшити вартість послуг еквайрингу та інтерчейнджу до 0,7-1,0%, тоді як зараз комісія може сягати 3%.

    Теги: Національний банк MasterCard Visa Василь Горбаль
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