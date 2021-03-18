В Україні стрімко дорожчають олія, крупи, хліб, м'ясо, риба і молоко. Нацбанк пояснив причини
Зростання цін сповільниться лише у другому півріччі 2021 року
В Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Причини подорожчання обролених продовольчих товарів
Як пояснили у НБУ, вагомим чинником прискорення цін на продукти харчування стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі.
Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки (майонези, маргарин та спреди).
Подальше збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна.
Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів.
Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи.
Чому подорожчали сирі продукти харчування
Ціни на сирі продукти харчування зросли на 9,7%.
Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м’ясо, насамперед курятина та яловичина, а також молоко та яйця, зазначили в Нацбанку.
Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно.
Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай у основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів.
Водночас поглибилося падіння цін на огірки та помідори внаслідок збільшення пропозиції як імпортованої, так і вітчизняної тепличної продукції.
Зростання ціни на алкоголь
Також продовжили зростати ціни на алкоголь, зокрема, через підвищення мінімальних цін на ігристі вина в січні.
Прогнози Нацбанку щодо інфляції
Нацбанк прогнозує, що упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. «Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки», - зазначили у НБУ.
«Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю та вичерпанню ефекту низької бази порівняння», – прогнозує Нацбанк.