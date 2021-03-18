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    Економіка та фінанси

    В Україні стрімко дорожчають олія, крупи, хліб, м'ясо, риба і молоко. Нацбанк пояснив причини

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    У лютому в Україні прискорилося зростання ціни на продукти харчування - В Україні стрімко дорожчають олія, крупи, хліб, м'ясо, риба і молоко. Нацбанк пояснив причини
    У лютому в Україні прискорилося зростання ціни на продукти харчування
    Фото з відкритих джерел

    Зростання цін сповільниться лише у другому півріччі 2021 року

    В Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

    Причини подорожчання обролених продовольчих товарів

    Як пояснили у НБУ, вагомим чинником прискорення цін на продукти харчування стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі.

    Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки (майонези, маргарин та спреди).

    Подальше збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна.

    Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів.

    Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи.

    Чому подорожчали сирі продукти харчування

    Ціни на сирі продукти харчування зросли на 9,7%.

    Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м’ясо, насамперед курятина та яловичина, а також молоко та яйця, зазначили в Нацбанку.

    Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно.

    Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай у основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів.

    Водночас поглибилося падіння цін на огірки та помідори внаслідок збільшення пропозиції як імпортованої, так і вітчизняної тепличної продукції.

    Зростання ціни на алкоголь

    Також продовжили зростати ціни на алкоголь, зокрема, через підвищення мінімальних цін на ігристі вина в січні.

    Прогнози Нацбанку щодо інфляції

    Нацбанк прогнозує, що упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. «Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки», - зазначили у НБУ.

    «Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю та вичерпанню ефекту низької бази порівняння», – прогнозує Нацбанк.

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    Теги: інфляція продукти алкоголь ціни харчування мясо хліб НБУ
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