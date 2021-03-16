НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків України

Найприбутковішим знову став державний Приватбанк

У січні поточного року прибуток українських банків впав на 38,56% у порівнянні з січнем 2020 року

За підсумками січня 2021 року українські банки отримали 4,05 млрд грн чистого прибутку. За даними Національного банку України найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який заробив 1,535 млрд грн.

Найбільш прибутковими у січні були:

1. Приватбанк – 1,535 млрд грн

2. Райффайзен Банк Аваль – 380 млн грн

3. ПУМБ – 338 млн грн

4. ОТП Банк – 193 млн грн

5. Альфа-Банк – 186 млн грн

6. Універсал Банк – 162 млн грн

7. Ощадбанк – 139 млн грн

8. Сбербанк – 131 млн грн

9. Сітібанк – 120 млн грн

10. Укрексімбанк – 102 млн грн.

А-Банк заробив 85 млн грн, Креді Агріколь Банк – 83 млн грн, державний Укргазбанк – 81 млн грн, Кредобанк – 75 млн грн, Ідея Банк – 61 млн грн, банк «Південний» – 58 млн грн, банк «Кліринговий дім» – 54 млн грн, ПроКредит Банк – 50 млн грн, ТАСкомбанк – 37 млн грн і банк «Земельний капітал» – 26 млн грн.

Загалом 63 з 73 діючих банків отримали 4,097 млрд грн прибутку, а 10 банків показали збитки на 48 млн грн.

Водночас зазначимо, що прибуток українських банків у січні 2021 року на 38,56% менше, ніж у січні торік (6,59 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за січень склали 18,57 млрд грн, а витрати — 14,52 млрд грн.

При цьому процентні доходи склали 13,01 млрд грн, а процентні витрати — 4,5 млрд грн, комісійні доходи — 6,013 млрд грн, а комісійні витрати — 2,107 млрд грн.

Відрахування в резерви становили 1,134 млрд грн. Загальні адміністративні витрати – 5,56 млрд грн.

Регулятивний капітал банків у січні зменшився на 5,3 млрд грн до 177 млрд грн. При цьому адекватність як регулятивного, так і основного капіталу (21,39% та 15,17% відповідно) продовжує понад удвічі перевищувати нормативний рівень (відповідно 10% та 7%).

Обсяг коштів банків на коррахунках становить 55,5 млрд грн та у депозитних сертифікатах НБУ - 187,8 млрд грн.